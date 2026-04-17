Tarihi hasret bitti! Kerkük'te Türkmen Vali dönemi başladı

Kerkük'ün asırlık Türkmen kimliği, verilen büyük mücadelelerin ardından yeniden taçlandı. 102 yıl sonra Kerkük'te bir Türkmen valinin göreve gelecek olması, sadece bölgede değil tüm Türk dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. Irak Türkmen Cephesi'nin yürüttüğü kritik diplomasi trafiği zaferle sonuçlanırken, Türkmeneli TV Spikeri Mustafa Salihi canlı yayında tarihi gelişmenin perde arkasını ve Kerkük sokaklarındaki heyecanı A Haber izleyicileri için paylaştı.