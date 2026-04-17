Tarihi hasret bitti! Kerkük'te Türkmen Vali dönemi başladı

Kerkük'ün asırlık Türkmen kimliği, verilen büyük mücadelelerin ardından yeniden taçlandı. 102 yıl sonra Kerkük'te bir Türkmen valinin göreve gelecek olması, sadece bölgede değil tüm Türk dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. Irak Türkmen Cephesi'nin yürüttüğü kritik diplomasi trafiği zaferle sonuçlanırken, Türkmeneli TV Spikeri Mustafa Salihi canlı yayında tarihi gelişmenin perde arkasını ve Kerkük sokaklarındaki heyecanı A Haber izleyicileri için paylaştı.

Yaşam Leylekler yuvaya döndü: Fabrikada üretime ara verildi
Gündem Dijital dünyanın oyunları suça mı sürüklüyor?
Gündem Gülistan Doku davasında sır perdesi aralanıyor
Yaşam İzmir Körfezi’nde kirlilik alarmı
Yaşam Yürürken yankesicilik ile telefon çaldı

Poligondaki görüntüleri ortaya çıktı!
ETEK GİYİP POZ VERMİŞ!
İşte İsa Aras’ın bilgisayarından çıkan sözde oyun
Okul dehşetinin büyümesini önleyen aşçı A Haber'de!
Gram altında yükseliş sürecek mi?
Dijital inlerine girildi | Sosyal medyadaki kaos planı çöktü
Kartal'da yalnız yaşayan kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu