Taliban Afganistan'ın tamamını kontrolü altına aldı! Hükümet ne zaman açıklanacak?

Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi konumunda bulunan Pencşir Vadisi'nin tamamen ele geçirildiğini duyurdu. Peki bundan sonra ne olacak, hükümetin ne zaman açıklanması bekleniyor? Gelişmeleri Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Dünyanın gözü Afganistan'daki gelişmelerde. Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi konumunda bulunan Pencşir Vadisi'nin tamamen ele geçirildiğini duyurdu. Peki bundan sonra ne olacak, hükümetin ne zaman açıklanması bekleniyor? Gelişmeleri Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"TALİBAN 90'LI YILLARDA YAPTIĞI HATAYI YAPMADI"

Oruç, "Ben iki gün önce Kabil'e geldim o zaman burada kutlamalar vardı. Pencşir alındığı için havai fişekler atılıyordu. Bölgede küçük küçük vilayetler Taliban ele geçirmiş durumda. Pencşir çok korunaklı bir yer etrafı dağlarla çevrili ve vilayete 3 noktadan giriş var. Taliban 90'lı yıllarda yaptığını bu sefer yapmadı. Pencşir dağlarla çevrili dağa önce Taliban bu yolları denemişti ancak başarılı olamamıştı." ifadelerini kullandı.