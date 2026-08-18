Menderes'te yeni dönem: Asuman Şen bugün görevine başlıyor

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in "görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimiyle belediyede yeni dönem başladı. AK Parti adayı Asuman Şen'in başkanvekili seçilmesinin ardından bugün görevine başlaması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Halil Karahan aktardı.