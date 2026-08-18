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Fenerbahçe formalı çocuğu çıkaran polis konuştu: "Küçük vücudunun titremesi çok üzücüydü"

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tribündeki bazı taraftarların tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı küçük çocuğu kucağına alarak güvenli alana taşıyan Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, yaşananları anlattı. Çocuğun korkudan titrediğini ve çok etkilendiğini belirten Yurduseven, üşümemesi için üzerine giydirdiği polis tişörtüyle "Artık sana kimse bir şey yapamaz, sen polissin" diyerek minik taraftara destek olduğunu söyledi.

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