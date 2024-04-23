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Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar

İHA
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Giriş: 23.04.2024 16:30
ABD’nin Minnesota eyaletinde alev alan aracın içindeki sürücü çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı.
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Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
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