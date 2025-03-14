Suriye’den yeni anayasa! Şara imzayı attı

Esad rejimi sonrası yasal ve toplumsal düzeni onarmaya yönelik çabaların sürdüğü Suriye'de, tertemiz bir sayfa açıldı. Suriye'nin yeni anayasası, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın imzasıyla yürürlüğe girdi. "İslam hukuku" merkezinde şekillenen yeni anayasada tam egemenlik toprak bütünlüğü ve inanç özgürlüğü gibi maddeler öne çıkarıldı. İşte ayrıntılar…

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