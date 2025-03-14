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Suriye’den yeni anayasa! Şara imzayı attı

Suriye’den yeni anayasa! Şara imzayı attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 09:58
Esad rejimi sonrası yasal ve toplumsal düzeni onarmaya yönelik çabaların sürdüğü Suriye'de, tertemiz bir sayfa açıldı. Suriye'nin yeni anayasası, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın imzasıyla yürürlüğe girdi. "İslam hukuku" merkezinde şekillenen yeni anayasada tam egemenlik toprak bütünlüğü ve inanç özgürlüğü gibi maddeler öne çıkarıldı. İşte ayrıntılar…
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Suriye’den yeni anayasa! Şara imzayı attı
Suriye’den yeni anayasa! Şara imzayı attı
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