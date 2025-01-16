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Suriye Tarım Bakanı A Haber’e konuştu: Amacımız Suriyeli çiftçiyi kalkındırmak!

Suriye Tarım Bakanı A Haber'e konuştu: Amacımız Suriyeli çiftçiyi kalkındırmak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 18:21
Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Muhammed Taha El-Ahmed, savaşın yıkımına uğrayan ülkesinde tarım sektörünü yeniden ayağa kaldırmak için öncelikli hedeflerinin altyapıyı onarmak ve çiftçilere destek sağlamak olduğunu açıkladı. Türk halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden El-Ahmed, "Suriye'nin yeniden inşasında Türk milletini yanımızda görmek istiyoruz" diyerek iş birliği çağrısında bulundu.
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Suriye Tarım Bakanı A Haber’e konuştu: Amacımız Suriyeli çiftçiyi kalkındırmak!
Suriye Tarım Bakanı A Haber’e konuştu!
Suriye Tarım Bakanı A Haber'e konuştu!
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