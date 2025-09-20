20 Eylül 2025, Cumartesi

Suriye bayrağı, ABD’de göndere çekildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 09:12
Suriye bayrağı Washington'daki büyükelçilik binasında göndere çekildi. Bizzat çeken ise Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani oldu.
