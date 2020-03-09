09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.03.2020

Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı | Video

Son dakika haberine göre Sudan'da, Başbakan Abdullah Hamduk'un da bulunduğu konvoya bomba yüklü araçla saldırıda bulunuldu. Hamduk saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Sudan yerel medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin başkenti Hartum'da Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un da bulunduğu konvoya bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası meydana gelen patlamada 1 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Ayrıca, yerel medya başbakanın olaydan yara almadan kurtulduğunu yazdı.

.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bombalı saldırı
Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bombalı saldırı
Akılalmaz şiddet! 15 yaşındaki kıza 20 kişi saldırdı
Akılalmaz şiddet! 15 yaşındaki kıza 20 kişi saldırdı
Koronavirüs neden hızla yayılıyor? Korkutan uyarı
Koronavirüs neden hızla yayılıyor? Korkutan uyarı
Down sendromlu ikizler dünya gündeminde!
Down sendromlu ikizler dünya gündeminde!
Yunan askerlerinin zulmü görüntülendi! Sizi keseceğim
Yunan askerlerinin zulmü görüntülendi! "Sizi keseceğim"
İngiliz uçaklarından Rus uçağına engelleme!
İngiliz uçaklarından Rus uçağına engelleme!
Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor!
Esad rejimi darbeci Hafter'e asker gönderdi
Esad rejimi darbeci Hafter'e asker gönderdi
İtalya'da korkutan rakam! Bilanço ağırlaşıyor
İtalya'da korkutan rakam! Bilanço ağırlaşıyor
Yunan askerleri göçmenlere ateş açtı
Yunan askerleri göçmenlere ateş açtı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İneğin dışkısıyla...
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İneğin dışkısıyla...
Koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü!
Koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü!
Daha Fazla Video Göster