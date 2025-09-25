25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Spor otomobili böyle pert etti
Spor otomobili böyle pert etti

Spor otomobili böyle pert etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 11:52
Görüntüler ABD'de kayda geçti. Spor otomobil hız yapayım derken kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kaza birkaç milyonluk zarara yol açtı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Spor otomobili böyle pert etti
Spor otomobili böyle pert etti
Spor otomobili böyle pert etti
Trump-Epstein arkadaşlığı heykelle taçlandı!
Trump-Epstein "arkadaşlığı" heykelle taçlandı!
Yer yarıldı! 30 metre çapında 50 metrelik çukur
Yer yarıldı! 30 metre çapında 50 metrelik çukur
İspanya ve İtalya’dan Sumud’a donanma desteği
İspanya ve İtalya’dan Sumud’a donanma desteği
Almanya ile Fransa arasında uçak gerilimi!
Almanya ile Fransa arasında uçak gerilimi!
Danimarka’da drone alarmı!
Danimarka'da drone alarmı!
Pilotlar iniş takımlarını açmayı unuttu
Pilotlar iniş takımlarını açmayı unuttu
Venezuela’da 6.2 büyüklüğüne deprem
Venezuela'da 6.2 büyüklüğüne deprem
ABD’li Özel Temsilcisi Barrack: Erdoğan-Trump görüşmesi ipleri bir araya getirmek için fırsat
ABD'li Özel Temsilcisi Barrack: “Erdoğan-Trump görüşmesi ipleri bir araya getirmek için fırsat”
Başkan Erdoğan, New York’taki temaslarını tamamladı
Başkan Erdoğan, New York'taki temaslarını tamamladı
İspanya ve İtalya’dan Gazze filosuna donanma desteği
İspanya ve İtalya’dan Gazze filosuna donanma desteği
İran, İsrail’in gizli nükleer belgelerini yayınladı
İran, İsrail’in gizli nükleer belgelerini yayınladı
Daha Fazla Video Göster