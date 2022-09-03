03 Eylül 2022, Cumartesi
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SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov'a veda
Sovyetler Birliği'nin son lider Mihail Gorbaçov'a Moskova'da cenaze töreni düzenlendi. Gorbaçov'un yakınları ve sevenleri eski lideri uğurlamak üzere cenaze törenine katıldı.