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SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov'a veda

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Giriş: 03.09.2022 12:43
Güncelleme:03.09.2022 12:43
Sovyetler Birliği'nin son lider Mihail Gorbaçov'a Moskova'da cenaze töreni düzenlendi. Gorbaçov'un yakınları ve sevenleri eski lideri uğurlamak üzere cenaze törenine katıldı.

Sovyetlerin son lideri Gorbaçov aslında kimdi? SOVYETLERİN SON LİDERİ GORBAÇOV ASLINDA KİMDİ?

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