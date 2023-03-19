SON DEPREMLER | Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi... Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı. Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.

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