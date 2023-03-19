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SON DEPREMLER | Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem

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Giriş: 19.03.2023 09:01
Son dakika deprem haberi... Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı. Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.
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