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Videolar Dünya Videoları Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı |Video

Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı |Video

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Giriş: 09.06.2020 10:37
Güncelleme:09.06.2020 10:44
Son dakika haberi... Rusya'da ilginç bir olay yaşandı. Petrol rafinerisi kaza sonucu alev aldı. Çaresiz kalan firma yetkilileri ordudan yardım istedi. Rus ordusu tarafından yangına karşı ilginç bir yöntem kullanıldı. Alevlerin tam ortasına yangının kalbine top atışı atıldı. Amaçları da topraklarla kapatmaya çalışıp yangını söndürmekti. Patlayan toplar ve alevlerler savaşı anımsattı.

Son dakika haberi... Rusya'da ilginç bir olay yaşandı. Petrol rafinerisi kaza sonucu alev aldı. Çaresiz kalan firma yetkilileri ordudan yardım istedi. Rus ordusu tarafından yangına karşı ilginç bir yöntem kullanıldı. Alevlerin tam ortasına yangının kalbine top atışı atıldı. Amaçları da topraklarla kapatmaya çalışıp yangını söndürmekti. Patlayan toplar ve alevlerler savaşı anımsattı.

Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı SON DAKİKA: YANGINA HÜCUM! SÖNDÜRMEK İÇİN ÖYLE BİR ŞEY YAPTILAR Kİ... SAVAŞI ANIMSATTI

Yangına hücum! Söndürmek için...
Yangına hücum! Söndürmek için...
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