Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı |Video

Son dakika haberi... Rusya'da ilginç bir olay yaşandı. Petrol rafinerisi kaza sonucu alev aldı. Çaresiz kalan firma yetkilileri ordudan yardım istedi. Rus ordusu tarafından yangına karşı ilginç bir yöntem kullanıldı. Alevlerin tam ortasına yangının kalbine top atışı atıldı. Amaçları da topraklarla kapatmaya çalışıp yangını söndürmekti. Patlayan toplar ve alevlerler savaşı anımsattı.

Son dakika haberi... Rusya'da ilginç bir olay yaşandı. Petrol rafinerisi kaza sonucu alev aldı. Çaresiz kalan firma yetkilileri ordudan yardım istedi. Rus ordusu tarafından yangına karşı ilginç bir yöntem kullanıldı. Alevlerin tam ortasına yangının kalbine top atışı atıldı. Amaçları da topraklarla kapatmaya çalışıp yangını söndürmekti. Patlayan toplar ve alevlerler savaşı anımsattı.