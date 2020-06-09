Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı

Son dakika haberi... Rusya'da ilginç bir olay yaşandı. Petrol rafinerisi kaza sonucu alev aldı. Çaresiz kalan firma yetkilileri ordudan yardım istedi. Rus ordusu tarafından yangına karşı ilginç bir yöntem kullanıldı. Yöntem görenleri hayrete düşürdü. İşte çok şaşıracağınız sosyal medyayı sallayan ilginç çözümler...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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