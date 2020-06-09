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Haberler Galeri Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı

Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı

Son dakika haberi... Rusya'da ilginç bir olay yaşandı. Petrol rafinerisi kaza sonucu alev aldı. Çaresiz kalan firma yetkilileri ordudan yardım istedi. Rus ordusu tarafından yangına karşı ilginç bir yöntem kullanıldı. Yöntem görenleri hayrete düşürdü. İşte çok şaşıracağınız sosyal medyayı sallayan ilginç çözümler...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 10:51
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Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı
Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı GALERİ DEVAM EDİYOR

Rusya'da ilginç bir olay yaşandı. Petrol rafinerisi kaza sonucu alev aldı. Çaresiz kalan firma yetkilileri ordudan yardım istedi. Rus ordusu tarafından yangına karşı ilginç bir yöntem kullanıldı.

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Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı
Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı

Alevlerin tam ortasına yangının kalbine top atışı atıldı.

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Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı
Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı

Amaçları da topraklarla kapatmaya çalışıp yangını söndürmekti.

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Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı
Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı

Patlayan toplar ve alevlerler savaşı anımsattı.

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Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı
Son dakika: Yangına hücum! Söndürmek için öyle bir şey yaptılar ki... Savaşı anımsattı

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