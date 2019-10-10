11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.10.2019

Son dakika: Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması: Bölgede... |Video

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni yaptığı açıklamada “Türkiye ve Kürtlerle görüşüyorum. Türkiye kurallara göre oynamazsa yaptırım uygularım.” dedi. Trump ayrıca "Bölgede ABD askeri yok, durumu yakından takip ediyorum" ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Trump'tan yeni Barış Pınarı Harekatı açıklaması Bölgede...
Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması Bölgede...
Sudanlı yetimlerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek!
Sudanlı yetimlerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek!
Almanya'da sinagoga silahlı saldırı: 2 ölü
Almanya'da sinagoga silahlı saldırı: 2 ölü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan skandal görüşme!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan skandal görüşme!
Kutsal topraklarda yağmur sevinci!
Kutsal topraklarda yağmur sevinci!
İsrail’den Türkiye için küstah açıklama
İsrail’den Türkiye için küstah açıklama
YPG/PKK'da Mehmetçik korkusu!
YPG/PKK'da Mehmetçik korkusu!
Azerbaycan'da büyük yangın
Azerbaycan'da büyük yangın
Trump'tan finansal saldırı itirafı
Trump'tan finansal saldırı itirafı
ABD'den Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Türkleri durdurmayacağız
ABD'den Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Türkleri durdurmayacağız
ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması
Irak'ta tansiyon yükseliyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Irak'ta tansiyon yükseliyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Daha Fazla Video Göster