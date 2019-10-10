Son dakika: Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması: Bölgede... |Video

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni yaptığı açıklamada “Türkiye ve Kürtlerle görüşüyorum. Türkiye kurallara göre oynamazsa yaptırım uygularım.” dedi. Trump ayrıca "Bölgede ABD askeri yok, durumu yakından takip ediyorum" ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında aktardı.