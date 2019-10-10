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10.10.2019
Son dakika: Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması: Bölgede... |Video
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni yaptığı açıklamada “Türkiye ve Kürtlerle görüşüyorum. Türkiye kurallara göre oynamazsa yaptırım uygularım.” dedi. Trump ayrıca "Bölgede ABD askeri yok, durumu yakından takip ediyorum" ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında aktardı.
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