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Rus savaş uçağında ABD'ye ait NATO keşif uçağına önleme! Gerilim dolu o anların görüntüleri yayınlandı

İHA
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Giriş: 10.12.2021 21:52
Güncelleme:10.12.2021 22:02
Rusya’ya ait Su-30 tipi savaş uçağının Karedeniz üzerinde NATO bünyesinde görev yapan ABD’ye ait P-8A tipi keşif uçağına önleme yaptığı bildirildi. Gerilim dolu o anlar ait görünütler yayınlandı. SON DAKİKA gelişmesinin ayrıntıları ve olayın videosu haberimizde...

Rusya, Karadeniz üzerinde NATO bünyesinde görev yapan ABD'ye ait P-8A tipi keşif uçağına önleme yaptığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "10 Aralık 2021'de Karadeniz'in tarafsız suları üzerindeki Rus hava sahası kontrol cihazları, Rusya devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti" ifadelerine yer verildi.

Rus radarlarına takılan hava hedefinin tespit için Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-30 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı belirtilen açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Donanması P-8A keşif uçağı olarak tanımlayarak Karadeniz üzerinden eşlik etti ve uçağın Rus sınırlarını ihlal etmesine izin verilmedi" denildi.

Açıklamada, Rus savaş uçağının sivil uçakların rotasına girmediği, ABD uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaşmadığı ve uçuşun uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanarak, ABD uçağının Karadeniz'den ayrılması üzerine Rus savaş uçağının üssüne geri döndüğü belirtildi.

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