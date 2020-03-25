25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
25.03.2020

Son dakika: Rusya'nın Corona virüs için tıbbi yardımı İtalya’ya ulaştı | Video

Rusya ile İtalya arasında varılan anlaşma kapsamında, tıbbi ekipmanlar, virologlar, epidemiyologlar ve bilim insanlarından oluşan yardımlar İtalya’ya ulaştı. Zvezda TV o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Rusya ve İtalya Savunma Bakanlıkları arasında kurulan bağlantı ile Rusya'dan İtalya'ya yapılması beklenen ve aralarında tıbbi malzemelerin, epidemiyologların, virologların ve diğer bilim insanların bulunduğu yardımlar İtalya'ya ulaştı. Söz konusu uzman askeri personelin ve ekipmanların, koronavirüsten en çok etkilenen Bergamo kentine doğru yola çıkacağı aktarıldı.

İLK DURAK FLORANSA
Gönderilen uzman ekipleri taşıyan askeri açların ilk durağının Floransa kenti olacağı ve oradan Bergamo kentine yola çıkacağı belirtildi. Rotanın toplam uzunluğunun 600 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA EKİPMAN GETİRİLDİ
Rus medyası, gönderilen askeri konvoyda, analiz ve teşhis için bir mobil kompleks, dezenfektan stoklu yüksek performanslı mobil dezenfeksiyon ekipmanı ve koronavirüs enfeksiyonundan etkilenen ağır hastalara nitelikli yardım sağlamak için özel ekipman bulunduğunu aktardı.

Son dakika: Rusyanın Corona virüs için tıbbi yardımı İtalya’ya ulaştı SON DAKİKA: RUSYA'NIN CORONA VİRÜS İÇİN TIBBİ YARDIMI İTALYA'YA ULAŞTI
Son dakika: Rusyanın Corona virüs için tıbbi yardımı İtalya’ya ulaştı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rus konvoyunda dikkat çeken an!
Rus konvoyunda dikkat çeken an!
İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı ülkedeki durumu anlattı
İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı ülkedeki durumu anlattı
İngiltere'yi sarsan haber! Prens Charles virüse yakalandı
İngiltere'yi sarsan haber! Prens Charles virüse yakalandı
Az önce açıklandı! İran'da korkunç rakamlar
Az önce açıklandı! İran'da korkunç rakamlar
Koronavirüs o ülkede sağlık sistemini çökertti!
Koronavirüs o ülkede sağlık sistemini çökertti!
İtalya'da Corona virüs nasıl çıktı! Flaş iddia...
İtalya'da Corona virüs nasıl çıktı! Flaş iddia...
İngiltere'de metroda şoke eden görüntü!
İngiltere'de metroda şoke eden görüntü!
İtalya belediye başkanlarından tepki videosu!
İtalya belediye başkanlarından tepki videosu!
Fransızlardan virüs ilacıyla ilgili umut veren gelişme
Fransızlardan virüs ilacıyla ilgili umut veren gelişme
Darbeci Sisi koronaya mı yakalandı?
Darbeci Sisi koronaya mı yakalandı?
Paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var
Paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var
Umutlandıran gelişme! Hepsi iyileşti
Umutlandıran gelişme! Hepsi iyileşti
Daha Fazla Video Göster