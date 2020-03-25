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Son dakika: Rusya'nın Corona virüs için tıbbi yardımı İtalya’ya ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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İTALYA’YA SOKAKLARINDAN ÇARPICI AN! RUSYA...

ile arasında varılan anlaşma kapsamında, tıbbi ekipmanlar, virologlar, epidemiyologlar ve bilim insanlarından oluşan yardımlar İtalya’ya ulaştı. Zvezda TV o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

ve Savunma Bakanlıkları arasında kurulan bağlantı ile Rusya'dan İtalya'ya yapılması beklenen ve aralarında tıbbi malzemelerin, epidemiyologların, virologların ve diğer bilim insanların bulunduğu yardımlar İtalya'ya ulaştı.

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