Son dakika: Rusya'nın Corona virüs için tıbbi yardımı İtalya’ya ulaştı

Rusya ile İtalya arasında varılan anlaşma kapsamında, tıbbi ekipmanlar, virologlar, epidemiyologlar ve bilim insanlarından oluşan yardımlar İtalya’ya ulaştı. Zvezda TV o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya ve İtalya Savunma Bakanlıkları arasında kurulan bağlantı ile Rusya'dan İtalya'ya yapılması beklenen ve aralarında tıbbi malzemelerin, epidemiyologların, virologların ve diğer bilim insanların bulunduğu yardımlar İtalya'ya ulaştı.