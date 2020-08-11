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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den koronavirüs açıklaması: İlk aşı tescil edildi
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemeleri tamamlandığını ve tescillenmesi, için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurmuştu.
PUTİN DUYURDU: AŞI TESCİL EDİLDİ VE KIZIMA DA YAPILDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, aşının tüm denemelerden geçtiğini ve tescillendiğini açıklandı. Dünyada ilk Kovid-19 aşısı olma özelliği taşıyan çalışmanın, kızına da yapıldığını belirten Rus lider, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı. Rusya'nın koronavirüs aşısının seri üretimine yakında başlamasını umuyorum" dedi.
"AŞI OLDUKTAN SONRA KIZIMIN ATEŞİ YÜKSELDİ"
Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz altında olduğunu ifade etti. Putin, "İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve titreleri (antikor) yüksek düzeyde" dedi.