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03.10.2019

Son dakika: Paris'te polis merkezine saldırı | 5 kişi ölü Video

Son dakika haberi: Fransa'nın başkenti Paris'te polis merkezinde saldırgan dehşeti yaşandı. 20 yıldır polis merkezinde çalışan sağır ve dilsiz bir şahıs elindeki bıçakla polislere saldırdı. 4 polisi öldüren zanlı, bir başka polis tarafında vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırıya ilişkin bir terör şüphesi var mı? sorusunu ve olayı detaylarını ise Paris'te bulunan A Haber muhabiri Gizem Adal canlı yayında yanıtladı.

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