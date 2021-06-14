SON DAKİKA | NATO zirvesi bildirisinde flaş Türkiye mesajı ve Jens Stoltenberg'den Türkiye-Afganistan açıklaması

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargâhı'nda düzenlenen liderler zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." dedi. Stoltenberg, "NATO ve müttefikleri Afganistan'da Kabil Havaalanı'nı korumaya devam edecek, bunu tartıştık. Türkiye'nin önerisi var. Tam olarak somut bir şekilde bu nasıl yapılacak bunu tartıştık" ifadelerine yer verdi. Öte yandan NATO bildirisi de açıklandı. Bildiride Türkiye ile ilgili flaş mesajlar yer aldı.

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargâhı'nda düzenlenen liderler zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Jens Stoltenberg, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." dedi.

Stoltenberg, "NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNERİSİ VAR"

Stoltenberg, "NATO ve müttefikleri Afganistan'da Kabil Havaalanı'nı korumaya devam edecek, bunu tartıştık. Türkiye'nin önerisi var. Tam olarak somut bir şekilde bu nasıl yapılacak bunu tartıştık" şeklinde konuştu.

NATO ZİRVESİ BİLDİRİSİNDE FLAŞ MESAJ

-Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir.

-Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz.

-Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz.