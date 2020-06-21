Son dakika: Libya'nın Afrika temsilcisi Cuma El-Gamati A Haber'e konuştu: Türkiye Libya'da dengeleri değiştirdi |Video

Son dakika haberi... Libya'nın Kuzey Batı Afrika özel temsilcisi Cuma El-Gamati ülkesinde yaşanan son gelişmeleri A Haber'e anlattı. El gamat, Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası diplomaside büyük bir tecrübeye sahip olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin Libya'da dengeleri değiştirdiğini ve burada anahtar ülke durumuna geldiğini vurguladı.

Son dakika haberi... Libya'nın Kuzey Batı Afrika özel temsilcisi Cuma El-Gamati ülkesinde yaşanan son gelişmeleri A Haber'e anlattı. El gamat, Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası diplomaside büyük bir tecrübeye sahip olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin Libya'da dengeleri değiştirdiğini ve burada anahtar ülke durumuna geldiğini vurguladı.

YENİ DÜZNDE ANAHTAR ÜLKE OLACAK

El-Gamati, "Türkiye buradaki dengelerin değişmesi için bir numaralı oyuncu olurken yeni düzende de anahtar ülke olacaktır. Türkiye ve genel olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan uluslararası diplomaside müthiş bir tecrübeye sahip. Türkiye bence şu anda Libya'da onlarca yıl sürecek güzel bir ilişkinin tohumlarını attı." ifadelerini kullandı.