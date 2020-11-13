Son dakika: Kanada'da Ubisoft çalışanları rehin alındı

Son dakika haberleri... Kanada'nın Montreal kentinde oyun firması olan Ubisoft'un çalışma binasını basan bir grup, çalışanları rehin aldı. Ubisoft çalışanlarının rehin alındıktan sonra çatıya çıkartıldığı anlar havadan görüntülendi.

Dünyaca ünlü oyun firması Ubisoft'un Kanada'nın Montreal kentindeki binasına şüpheli bir grup tarafından baskın düzenlendi. Ubisoft'un binasına giren grup, çalışanları rehin aldı.

ÇALIŞANLAR ÇATIYA ÇIKARTILDI

Kanada'daki Ubisoft binasını basan şüpheli grup, çalışanları çatıya çıkartarak rehin aldı. Ubisoft çalışanlarının rehin alındıktan sonra çatıya çıkartıldığı anlar havadan görüntülendi.

Kanada'nın Montreal kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentte faaliyet gösteren Ubisoft adlı ünlü oyun şirketinin binasında, çalışanların rehin alındığı duyuruldu. Montreal polisi, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. İsmi açıklanmayan Ubisoft çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binadan çıkabildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.

POLİS GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Kanada'nın Montreal kentinde bulunan Ubisoft oyun şirketinin binasında çalışanların rehin alındığı bildirildi. Polisin olay yerine güvenlik çemberine aldığı belirtildi.

Oyun şirketi personeli, yaptığı açıklamada, "Daha fazla bilgi vermiyorum çünkü polislerin bunu halletmesi gerekiyor. Çıktım ve iyiyim, şimdi sadece meslektaşlarımı düşünüyorum" dedi.

Binada kalan çalışanların çatıya çıkarıldığı bildirildi. Kaç kişinin rehin alındığının henüz bilinmediği ifade edildi.

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