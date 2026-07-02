Özgür Özel yeni parti kuracak mı?

CHP'de kurultay ve parti içi dengeler tartışması sürerken Özgür Özel, kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda olağanüstü kurultay süreci ve yeni partiye ilişkin yol haritasının görüşüldüğü belirtiliyor. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara kulislerinde konuşulan son gelişmeleri aktardı. Yeşiltaş, "Özgür Özel artık yeni bir yola girdi. Olağanüstü kurultayın gerçekleşmesinin hukuken de mümkün olmadığı gerçeği artık kabul edilmiş durumda" ifadelerini kullandı. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen kritik toplantıda yeni yol haritasının masaya yatırıldığını belirten Yeşiltaş, "Yeni yol haritasında yeni parti var. Yeni partinin de Ağustos ayı içinde kurulmasına artık kesin gözüyle bakılıyor" sözleriyle siyaset gündemine ait sıcak gelişmeyi aktardı.