Mısır Çarşısı'nda yangın

İstanbul Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı'ndaki 2 katlı baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale etti.