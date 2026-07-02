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Messi’ye havaalanında şok kontrol

Arjantin Milli Takımı, ABD'de dedektörle arandı. Lionel Messi'nin verdiği tepki ise sosyal medyada viral oldu.

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