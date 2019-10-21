Son dakika: İsrail basınından Türkiye aleyhinde kirli algı operasyonu

Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’ya ağır darbe vurması İsrail’i rahatsız etti. İsrail’in Jerusalem Post gazetesi Barış Pınarı Harekatı için “6 yıllık çalışma 6 günde çöktü” yorumunu yaptı. Gazetenin, ‘ABD'nin Orta Doğu'daki itibarının tüm zamanların "en düşük" seviyesinde’ yorumu da dikkat çekti. İsrail bunun yanı sıra 'Türkiye sivilleri hedef alıyormuş' gibi algı oluşturuyor. Gazetenin bu haberi bile bir terör devleti kurma hedefi olduğunu gösteriyor.