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08.01.2020

Son dakika: İran'ın saldırısı sonrası ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama |Video

Son dakika haberi; İran'ın ABD'nin Irak'taki hava üslerine roketli saldırısı sonrası ABD Başkanı Trump ilk kez kameraların karşısına geçti. aldırı sonrası kurmaylarını acil toplantıya çağıran Trump, basın açıklamasını erteleyerek sosyal medya üzerinden "Her şey yolunda, dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz." dedi.

, dün gece 'nin 'taki hava üslerine roketli saldırıda bulundu. Saldırı sonrası kurmaylarını acil toplantıya çağıran Trump, basın açıklamasını erteleyerek sosyal medya üzerinden "Her şey yolunda, dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz." dedi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, füzeli saldırılarda 80 Amerikan askerinin öldürüldüğünü söyledi. Ancak ABD, bu rakamı kabul etmeyerek zaiyat tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İran'ın ABD'nin el-Esed ve Erbil üslerine düzenlediği füzeli saldırı sonrası Trump ilk kez açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

İran hiçbir zaman Nükleer silaha sahip olamayacak.

Saldırılarda hiçbir ABD'li zarar görmedi.

Süleymani savaş suçlarından sorumluydu, ortadan kaldırdık.

İran teröristlere karşı sponsor oldu.

İran terörizme destek vermeyi bırakmalı.

İRAN ABD'NİN İKİ ASKERİ ÜSSÜNÜ VURDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada da el-Esad ve Erbil üslerine 13'ten fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

İran'ın ABD'nin iki askeri üssüne 15 füze attığı açıklandı.

İran devlet televizyonu saldırı sonrası 80'den fazla ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD ve Irak ise saldırıda can kaybı yaşanmadığını ileri sürdü.

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