Son dakika: İnsanlığın bittiği an! İsrail askeri cenazeyi buldozerle sürükledi... | Video
İşgalci İsrail askerlerine ait görüntüler dehşete düşürdü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir grup İsrail askeri bu sabah Gazze sınırı yakınında bir kişiyi şehit etti. Kimliği henüz bilinmeyen kişinin naaşını almak isteyen bir grup Filistinli vatandaşlara bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozer müdahale etmeye çalıştı. Naaşı almaya çalışanlara ateş açan İsrail askerleri bir kişiyi bacağından vurdu.
DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜLER
İşgalci İsrail askeri tarafından açılan ateş sonrası Filistinliler şehidin naaşını bırakmak zorunda kaldı. Grubu takip eden İsrail buldozeri şehidin cesedini almaya çalışırken korkunç görüntüler ortaya çıktı. İsrail ordusuna ait buldozeri kullanan kişi, şehit olan Filistin vatandaşının naaşını önce kepçeye almak istedi ancak cesedi parçaladı. İnsanlıktan nasibini almamış olan İsrail askeri daha sonra parçalanmış cesedi sürükleyerek bölgeden uzaklaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.