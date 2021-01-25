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Son dakika: Hollanda'da kısıtlama protestosu!

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Giriş: 25.01.2021 11:40
Güncelleme:25.01.2021 11:47
Sn dakika haberi... Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi. Protestolar sırasında polis arasında yaşanan çatışma sonrası 35 kişinin gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

Sn dakika haberi... Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi. Protestolar sırasında polis arasında yaşanan çatışma sonrası 35 kişinin gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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