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13.03.2020

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de hayat normale dönüyor! Maskelerini çıkarttılar |Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından virüsün kaynağında hayat normale dönüyor. Çin'de Hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793’e yükseldi. Koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253’e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701’e geriledi. Rakamların gerilemesi umutlandırdı. Çin'de koronavirüs için kurulan hastanelerden sonuncusunda sağlık personellerinin maskelerini çıkarttığı görüntüler paylaşıldı.
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