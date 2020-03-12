Çin'de 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi |Video

Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da yaşayan ve virüse yakalanan 103 yaşındaki Zhang Guangfen isimli kadın 6 günlük tedavinin ardından iyileşerek tedavi edildi. Detaylar A Haber ekranlarında...

Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da yaşayan ve virüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın 6 günlük tedavinin ardından iyileşerek tedavi edildi.

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde yaşayan ve virüse yakalanan 103 yaşında bir kadın, altı günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Zhang Guangfen adındaki kadın, şimdiye dek iyileşen en yaşlı kişi oldu. Daha önce 101 yaşında bir kişi iyileşmişti.

103 YAŞINDAKİ KADIN İYİLEŞTİ

Dünya çapında yayılan koronavirüs salgınının çıkış yeri olarak bilinen Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde koronavirüse yakalanan 103 yaşında Zhang Guangfen adındaki kadın, 6 günlük tedavinin ardından iyileşti.