Go-kart aracına saçını kaptıran genç kızın kopan derisi 7 saatlik operasyonla dikildi
Mardin'de yaklaşık 4 ay önce go-kart aracına saçını kaptırarak ağır yaralanan 18 yaşındaki Büşra Bayır, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edildi. Yaklaşık 7 saat süren mikrocerrahi operasyonla kopan saçlı derisinin yerine dikildiği genç kız, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Doktorlar, go-kart kullanırken saçların ve kıyafetlerin güvenli şekilde düzenlenmesi konusunda uyarıda bulundu.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr