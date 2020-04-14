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14.04.2020

Hindistan'da turistlere sıra dışı koronavirüs cezası! Tam 500 kez... |Video

Hindistan'ın Rişikeş kentinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararına uymayıp dışarı çıkan turistlere sıra dışı bir ceza verildi. Polisler dışarıda yakaladıkları turistlerden kağıdın üzerine tam 500 kez "Karantina kurallarını çiğnedim. Özür dilerim." ifadelerini yazmalarını istedi. Polis ekibi cezaları bitene kadar da turistlerin başlarında bekledi. İşte o görüntüler...
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