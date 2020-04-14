- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Hindistan'da turistlere sıra dışı koronavirüs cezası! Tam 500 kez... |Video
Hindistan'ın Rişikeş kentinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararına uymayıp dışarı çıkan turistlere sıra dışı bir ceza verildi. Polisler dışarıda yakaladıkları turistlerden kağıdın üzerine tam 500 kez "Karantina kurallarını çiğnedim. Özür dilerim." ifadelerini yazmalarını istedi. Polis ekibi cezaları bitene kadar da turistlerin başlarında bekledi. İşte o görüntüler...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.