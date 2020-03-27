Hindistan polisi koronavirüsle mücadelede sokağa çıkanları demirle dövdü

Polis bazı insanları gözaltına aldı. Uzmanlar, 1.5 milyar nüfusa rağmen şuana kadar sadece 500 vakanın meydana geldiği ülkede yoksulluk, yetersiz beslenme, hijyen ve yetersiz sağlık hizmetlerinin virüsün çok hızlı bir şekilde yayılmasına neden olacağını belirtti.