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Hindistan polisi koronavirüsle mücadelede sokağa çıkanları demirle dövdü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüsle mücadele kapsamında 21 günlük bir sokağa çıkma yasağı alındığını açıklamıştı. Alınan resmi kararın ardından sokağa çıkanlar Hindistan polisi tarafından şiddete maruz kaldı. Hindistan polisi, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkanlara demir çubuklarla müdahal etti.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 00:50 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 00:58
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Hindistan polisi koronavirüsle mücadelede sokağa çıkanları demirle dövdü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüs ile mücadele kapsamında 1,3 milyar nüfuslu ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. İnsanlar yasağa aldırış etmeden dışarı çıkınca polis demir çubuklarla müdahale etti.

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Hindistan polisi koronavirüsle mücadelede sokağa çıkanları demirle dövdü

Başkent Delhi'de polisler, dışarıda yakaladıkları insanlara şiddet uygulamaya başladı.

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Hindistan polisi koronavirüsle mücadelede sokağa çıkanları demirle dövdü

Polis bazı insanları gözaltına aldı. Uzmanlar, 1.5 milyar nüfusa rağmen şuana kadar sadece 500 vakanın meydana geldiği ülkede yoksulluk, yetersiz beslenme, hijyen ve yetersiz sağlık hizmetlerinin virüsün çok hızlı bir şekilde yayılmasına neden olacağını belirtti.

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Hindistan polisi koronavirüsle mücadelede sokağa çıkanları demirle dövdü

Hindistan'da uzmanlar, gelecek seneye kadar ülkede 500 milyon kişiye virüsün bulaşacağı ve yaklaşık 1 milyon kişinin ölebileceğini söylediler.

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Hindistan polisi koronavirüsle mücadelede sokağa çıkanları demirle dövdü