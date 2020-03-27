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Hindistan polisi koronavirüsle mücadelede sokağa çıkanları demirle dövdü
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüsle mücadele kapsamında 21 günlük bir sokağa çıkma yasağı alındığını açıklamıştı. Alınan resmi kararın ardından sokağa çıkanlar Hindistan polisi tarafından şiddete maruz kaldı. Hindistan polisi, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkanlara demir çubuklarla müdahal etti.
Giriş Tarihi: 27.03.2020 00:50 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 00:58
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