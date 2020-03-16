Hindistan halkı koronavirüsten korunmak için inek idrarı içti!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken insanlar da önlem almaya devam ediyor. Koronavirüs dünyayı esir alırken insanlar da virüsten korunmak için kendilerince tedbirler almaya devam ediyor. Son olarak Hindistan'da inançları gereği inekleri kutsal olarak gören kişiler, koronavirüse yakalanmamak için 'inek idrarı içme partisi' düzenleyerek önlem aldı.
Çin'de başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs sonrası insanlar önlem almaya devam ederken, ineğin kutsal sayıldığı Hindistan'da bir grup Hindu, koronavirüsten korunmak için 'inek idrarı içme partisi' düzenledi.
PARTİYE 200 KİŞİ KATILDI
Uzmanların, inek idrarının koronavirüsü önleyebileceğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmesine rağmen, etkinliğe katılım yüksek oldu.
Tüm Hindistan Hindu Birliği adlı grubun ev sahipliğinde düzenlenen partiye, yaklaşık 200 kişi katıldı.
"21 YILDIR İNEK İDRARI İÇİYORUZ"
Ekinliğe katılanlardan Om Prakash, "21 yıldır inek idrarını içiyoruz ve inek gübresinde banyo yapıyoruz. Bu sayede hiç İngiliz ilaçlarını kullanma gereği duymadık." dedi.
HİNDİSTAN'DA SON DURUM
Hindistan'da salgından 2 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 107'ye ulaştı.
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