Avrupa'da koronavirüs krizi büyüyor! İki küçük kızın "nefes" savaşı yürekleri yaktı |Video

Avrupa ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tükenme noktasına geldi. Koronavirüse yakalanan hastalar yerlerde bekletiliyor. İtalya, İspanya ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinde sağlık sistemi çökmüş durumda. Avrupa hastanelerinden kan donduran görüntüler​ de gelmeye devam ediyor. İki İtalyan küçük kızın hastane koridorlarında kaydedilen görüntüleri ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.