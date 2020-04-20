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20.04.2020

Avrupa'da koronavirüs krizi büyüyor! İki küçük kızın "nefes" savaşı yürekleri yaktı |Video

Avrupa ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tükenme noktasına geldi. Koronavirüse yakalanan hastalar yerlerde bekletiliyor. İtalya, İspanya ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinde sağlık sistemi çökmüş durumda. Avrupa hastanelerinden kan donduran görüntüler​ de gelmeye devam ediyor. İki İtalyan küçük kızın hastane koridorlarında kaydedilen görüntüleri ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
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