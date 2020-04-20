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Avrupa'da koronavirüs krizi büyüyor! İki küçük kızın "nefes" savaşı yürekleri yaktı |Video
Avrupa ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tükenme noktasına geldi. Koronavirüse yakalanan hastalar yerlerde bekletiliyor. İtalya, İspanya ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinde sağlık sistemi çökmüş durumda. Avrupa hastanelerinden kan donduran görüntüler de gelmeye devam ediyor. İki İtalyan küçük kızın hastane koridorlarında kaydedilen görüntüleri ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
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