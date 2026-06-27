Emekli maaşlarında temmuz müjdesi! Zam oranları belli oluyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayına çevrildi. 3 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın en düşük emekli maaşına yönelik Meclis düzenlemesi sinyalinin ardından, zam senaryoları ve yeni maaş hesaplamaları da hız kazandı. İşte kalem kalem yeni emekli maaşı tabloları...