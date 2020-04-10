Ayşe Kota gözyaşlarıyla seslendi: Ülkemizin kıymetini bilelim! Avrupa iflas etti |Video
2018'de A Haber'e verdiği mesajı milyonlarca kişi izlemişti. O röportajdan sonra fenomen olan Ayşe teyze, yine A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüsle olan başarılı mücadelesini anlatan Ayşe teyze, canlı yayında gözyaşlarını da tutamadı. Kota," Dualarım hep devletimin yanında. Başkanımız çok güzel çalışıyor. Bir kere Allah razı olsun desinler bir kere vatanı sevsinler. Bu ülkemizin kıymetini bilelim. İnsanlar yapılan iyilikleri güzellikleri bir görsünler. Kalp gözleri açık olsun artık. Bu yapılan şeyler dünyada yapılmıyor. Avrupa’da yapılmıyor. Avrupa iflas etti iflas. Yaşlılarına bakmıyor artık ölen olsun kalan sağlar bizimdir diyor. Ama burada bizim yaşlılara daha çok hizmet ediyorlar." ifadelerini kullandı.
2018'de A Haber'e verdiği mesajı milyonlarca kişi izlemişti. O röportajdan sonra fenomen olan Ayşe teyze, yine A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüsle olan başarılı mücadelesini anlatan Ayşe teyze, canlı yayında gözyaşlarını da tutamadı.
FENOMEN AYŞE TEYZE'DEN ŞEHİR HASTANELERİ ÖVGÜSÜ
Gaziosmanpaşa'da yapılan röportaj milyonlarca kişi tarafından izlenen Ayşe Kota, dünyanın içinde bulunduğu durumu ve Türkiye'nin başarısını özetledi. Kota, "Ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ne kadar güçlü bir devlet güçlü bir millet güçlü bir hükümet. Çok zor günlerden geçiyoruz ama başımızdaki Reis'imiz, Başkan'ımız bu kadar çalışmaların mükafatını şimdi demek ki alacakmış. Bu şehir hastaneleri yapılıyordu 'niye yapılıyor?' diyorlardı. Avrupa'yı bir şey sanıyorduk biz Avrupa halbuki bir hiçmiş şimdi çıktı meydana. Türkiye hem kendi milletine bakıyor hem de dünyaya yardım ediyor. Ülkemizde yaşlılarımıza değer veriyorlar. Oradaki yaşlılar huzurla ölsünler diye ikna ediyorlarmış" ifadelerini kullandı.
*2018'de yapılan röportajdan görüntü
REİSİMİZ 'BİZ BİZE YETERİZ' DEDİ İNSANLARIMIZ YARDIMA KOŞTU
Geçilen zor dönemin ardından Türkiye'nin dünyada bir numara olacağını belirten Kota, "Çok zor günlerden geçiyoruz ama bu zor günleri atlattığımız zaman Türkiye dünyada bir numara olacak. Reisimiz 'Biz bize yeteriz' dedi bütün insanlarımız yardıma koştu. Hastaneler gördüm ne kadar güzel şehir hastaneleri. Eskiden bu virüs bizi yakalasaydı ne yapardık?. Türkiye'de insan kalmazdı. Bütün Avrupa bu duruma geldiğine göre bizler yaşıyor olmazdık. Bak yaşlı olarak evden çıkmıyoruz. Hizmetler ayağa geliyor polisler getirdi kolonyayı maskeyi" dedi.
GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Görevlilerden poğaça isteyen kişinin hikayesini anlatan Kota, gözyaşlarıyla "Dualarım hep devletimin yanında. Başkan'ımız çok güzel çalışıyor bir kere Allah razı olsun desinler bir kere vatanı sevsinler. Bu ülkemizin kıymetini bilelim. İnsanlar yapılan iyilikleri güzellikleri bir görsünler. Kalp gözleri açık olsun artık. Bu yapılan şeyler dünyada yapılmıyor. Avrupa'da yapılmıyor. Avrupa iflas etti iflas. Yaşlılarını bakmıyor artık ölen olsun kalan sağlar bizimdir diyor. Ama burada bizim yaşlılara daha çok hizmet ediyorlar" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Balikesir'de 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
- Korona günlerinde ücretsiz halk konseri
- Neye uğradığını şaşırdı! Dehşeti yaşamadan saniyeler önce...
- Erzurum'da vaşak operasyonu! 19 tavuğu telef etti
- A Haber Koronavirüs Test Merkezi'nde
- İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 70’i geçti
- Yürekleri ısıtan görüntü! Minik kız jandarmayı görünce...
- Vitrin mankenini kesip biçtiler! Şoke eden görüntü...
- Hadımköy Askeri Hastanesi yeniden açılıyor!
- Evinde yakaladığı adamı bıçakladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
- e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?
- Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama
- Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?
- İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?
- Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?
- Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu