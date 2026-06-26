Kur'an kursları ne zaman açılıyor?

Okulların tatile girmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli için yaz dönemi heyecanı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve çocukların manevi gelişiminde büyük rol oynayan Yaz Kuran Kursları için takvim netleşti. 22 Haziran itibarıyla başlayan başvurular 13 Temmuz’a kadar devam edecek. A Haber muhabiri Meral Dağlılar’ın sorularını yanıtlayan Dr. Talip Akbaş, kursların içeriğinden yaş aralıklarına kadar merak edilen tüm detayları kamuoyuyla paylaştı.