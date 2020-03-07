Son dakika: İran'da korkulan oldu! Tahran milletvekili koronavirüsten öldü

Son dakika haberine göre İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında 17 eyalete girişlerin yasaklandığı bildirildi. Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yükselirken dünya genelinde Korona virüsüne yakalananların sayısı ise 100 bini aştı.

İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Tahran Milletvekili Rehber, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

21 Şubat'ta düzenlenen 11. Dönem Meclis Seçimlerinde parlamentoya giren 56 yaşındaki Fatma Rehber, muhafazakar çizgisiyle bilinen İslam Koalisyonu Partisi (Hizb-i Mutelife-yi İslami) üyelerindendi.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı. 124 kişi arasında eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı İran'da virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ülkenin tamamına yayılan virüsten dolayı hastalananların sayısı 4 bin 747'ye ulaşırken, 913 hastanın tedavi sonrası iyileştiği açıklandı.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler, spor ve sanatsal faaliyetler 20 Mart'a kadar iptal edildi.

İran'da 24 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İRAN'DA 17 EYALETE SEYAHATLER YASAKLANDI

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, şu ana kadar Yezd, Gilan, Fars, Kazvin, Zincan, Erdebil, Kirman, İsfahan, Gülistan, Semnan, Loristan, Mazenderan, Kirmanşah, Rezevi Horasan, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Sistan-Beluçistan eyaletlerine seyahatler ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Buşehr eyaletine bağlı Bender Genaveh, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Ares Serbest Bölgesi ve Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan Maku Serbest Bölgesi'ne de girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı.

Virüs, Çin'den sonra en çok kaybın yaşandığı İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılan Kovid-19 görülenlerin sayısı 4 bin 747'ye ulaştı. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 913'ü de iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler, spor ve sanatsal faaliyetler salgın nedeniyle 20 Mart'a kadar iptal edildi.

ÇİN'DE KORONA VİRÜSÜNDEN ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 72'YE ULAŞTI

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Korona virüsü nedeniyle bilanço artıyor. Ülke genelinde dün Korona virüsü (Covid-19) salgınında 28 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 72'ye yükseldi. Günlük bazda tespit edilen yeni Korona virüsü vakalarının sayısı 50 gün sonra ilk kez 100'ün altına indi.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde dün 99 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının ise 80 bin 651'e ulaştığını açıkladı. Komisyon, vakaların 74'ünün salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü, diğer 25 hastanın ise Çin'e ülke dışından geldiğini bildirdi. Komisyon ayrıca, "ithal vakaların" toplam sayısının 60'a yükseldiğini aktardı.



GÜNEY KORE'DE ÖLÜ SAYISI 44 OLDU

Korona virüsü nedeniyle bilançonun ağırlaştığı diğer ülke Güney Kore'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e ulaştı. Ülke genelinde dün 483 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı ise 6 bin 767'ye ulaştı. Vakaların 6 binden fazlasının Daegu kentinde görüldüğü belirtildi.

Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'daki can kaybı sayısı 197'ye yükselirken, vaka sayısı 4 bin 636 oldu.



İran'da da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e ulaştı.