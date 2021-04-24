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SON DAKİKA | El-Bab’da teravih namazı çıkışında patlama: 1 yaralı

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Giriş: 24.04.2021 00:19
Güncelleme:24.04.2021 00:23
Suriye’nin El Bab ilçesinde teravih namazı çıkışında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, patlamanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğü ve yangın çıktığı görüldü.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesindeki Çobanbey kavşağında bulunan bir cami yakınlarında yerleştirilen patlayıcılar teravih namazı çıkışında infilak etti.

Patlama sonucu 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, patlamanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğü ve yangın çıktığı görüldü.

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El-Bab’da teravih namazı çıkışında patlama
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