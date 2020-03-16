Son dakika: Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Karınca istilası... | Video

2020 yılında yaşanan olaylar her geçen gün farklı boyutlara taşınıyor. Dünyanın konuştuğu çekirge istilasının ardından şimdi de karınca istilası başladı. Umman'da çekildiği tahmin edilen video sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde çekirge istilası Afrika'dan kuzeye doğru boy göstermiş ve sınırımıza kadar dayanmıştı.