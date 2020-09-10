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Son dakika: Beyrut Limanı'nda korkutan yangın

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Giriş: 10.09.2020 15:26
Güncelleme:10.09.2020 15:48
Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz ay şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut limanında büyük yangın çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz ay şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut limanında büyük yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken, korkuya kapılan işçilerin limandan kaçtığı görüldü. Lübnanlı ordusu yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda bir lastik ve yağ deposunda yangın çıktığını ve yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.


Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü.

Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri George Kettana, yangın sonucu yaralının olmadığını söyledi.

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