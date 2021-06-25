Son dakika: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı şoku: 3 ölü en az 6 yaralı

Son dakika... Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi de yaraladığı bildirildi. Saldırganın etrafa saldırı anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

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