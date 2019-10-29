29 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.10.2019

Son dakika: ABD'de yolcu otobüsü çukura düştü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta beklerken yolda oluşan çukura düştü. Şoför ve bir yolcu güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldı. Olay anında otobüste yalnızca şoför ile bir yolcunun bulunduğu, her ikisinin de güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldığı bildirildi. ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde bir yolcu otobüsü çukura düştü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otobüsün kırmızı ışıkta durduğu sırada yolda çökme meydana geldiği ve otobüsün arka kısmının çukura düştüğü belirtildi.

OTOBÜSTE YALNIZCA ŞOFÖR İLE BİR YOLCU VARDI

Olay anında otobüste yalnızca şoför ile bir yolcunun bulunduğu, her ikisinin de güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldığı bildirildi. Şoförün kazada yaralanmadığı, yolcunun ise hafif yaralar nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Otobüsün arkasındaki aracın hasar görmediği, sürücünün araçtan güvenli bir şekilde çıkarıldığı ifade edildi. Kazanın ardından otobüs yoldan çekiciyle kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ABD'de yolcu otobüsü çukura düştü
ABD'de yolcu otobüsü çukura düştü
Almanlar şokta! Yere düştü, perdeler çekildi
Almanlar şokta! Yere düştü, perdeler çekildi
88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü
88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü
Yer: Fransa! Cami önünde kan aktı
Yer: Fransa! Cami önünde kan aktı
ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat
ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat
Terör saldırısı önlendi
Terör saldırısı önlendi
DEAŞ ve El Kaide ABD desteğiyle...
DEAŞ ve El Kaide ABD desteğiyle...
Trump: Bağdadi'den sonra DEAŞ'ın başına kim geçecek biliyoruz
Trump: Bağdadi'den sonra DEAŞ'ın başına kim geçecek biliyoruz
Trump açıkladı: Bağdadi öldürüldü
Trump açıkladı: Bağdadi öldürüldü
Avrupa’da Türk düşmanlığı hortladı!
Avrupa’da Türk düşmanlığı hortladı!
Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü mü?
Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü mü?
Trump 'Büyük bir şey oldu' dedi! İşte o görüntüler
Trump 'Büyük bir şey oldu' dedi! İşte o görüntüler
Daha Fazla Video Göster