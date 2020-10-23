Son dakika haberi... ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine 12 gün kala adaylar ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde yerel saatle 21.00'de (TSİ 04.00) Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Belmont Üniversitesinde karşı karşıya geldi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Başkan Donald Trump ve rakibi Joe Biden son kez televizyon münazarasında karşı karşıya geldi.

Bir buçuk saat sürecek programın moderatörlüğünü NBC kanalından Kristen Welker yaptı..

Adaylar Nashville kentindeki canlı yayında corona virüs salgını, ırkçılık, küresel ısınma ve ulusal güvenlik konu başlıklarında kozlarını paylaştı.

Trump ve Biden eylül ayında ilk kez karşı karşıya gelmiş, tartışmada sık sık birbirlerinin sözünü kesmişlerdi. Yayın bugüne kadarki en kötü başkanlık tartışması olarak yorumlanmıştı.

"TRUMP MÜSLÜMANLARI YASAKLAYACAK"

Biden, "Trump, Meksikalılardan kurtulacağını ve Müslümanların ABD'ye girmesini yasaklayacağını söyledi" değerlendirmesini yaptı.

Irkçılık konusunda Trump, "Abraham Lincoln dışında kimse Afro-Amerikan topluma benim yönetimimin sunduklarını sunmadı" dedi. Trump, "Başkanlık yarışına Obama ve Biden'ın ülkeyi yönetme konusundaki kötü performansı nedeniyle girdim" ifadelerini kullandı.

Biden, "Trump yönetimi göçmenleri çocuklarından ayırdı ve bunu yapan kaçakçılar değildi" dedi.

"Ben seçilirsem borsa patlayacak ama Biden kazanırsa borsa çökecek" yorumunda bulunan Trump, "Asgari ücreti yükseltmek istiyorum ama küçük işletme sahiplerine zarar verecek şekilde değil" bilgisini verdi.

Biden, "Özel sigorta şirketlerini kapatmayacağız ve kronik hastalıklardan muzdarip kişilerin korunmasını sağlayacağız. İnsanların uygun fiyatlı bir sağlık hizmeti alma hakkı var ve Trump sağlık hizmetleri konusunda hiçbir şey yapmadı" diye kaydetti.

Trump, "Diğer ülkelerin liderleriyle iyi ilişkiler kurmak iyi bir şey" derken Biden, "Bu, esasında Avrupa'yı işgal etmeden önce Hitler ile iyi bir ilişkimiz olduğunu söylemek gibi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore konusunda Biden, "Kuzey Kore lideri ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını kabul etmesi şartıyla ile görüşeceğim" dedi.

ABD Başkanı Trump, "Obama'yla Beyaz Saray'da görüştüğümüzde, 'Kuzey Kore en büyük düşmanımız, gerçek bir savaş olacak' dedi" ifadelerini kullandı.

"ÇİN'DEKİ BANKA HESABIMI KAPATTIM"

Trump, "Çin'deki banka hesabım 2013'te açıldı ancak 2015'te başkanlığa aday olmamdan önce kapatıldı" bilgisini verdi.

Biden ise, Trump'ın vergi beyannamelerini yayınlayacağını 4 yıldır söylediğini kaydederek, "Kaçmayı bırakmalı ve derhal açıklamalı" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Vergi beyannamelerimi açıklamak istiyorum, zaten milyonlarca dolar gelir vergisini peşin ödedim" dedi.

Biden, "Rusya, Afganistan'daki askerlerimizi hedef almaya çalışırken Trump'ın Putin'e karşı harekete geçmekten neden korktuğunu anlamıyorum" diye konuştu.

"Kimse Rusya'ya benim kadar sert davranmadı" ifadelerini kullanan Trump, Biden'nın 'Rusya'dan büyük paralar aldığını' iddia etti.

Seçimlere müdahale etmeye çalışan yabancı ülkelerin olduğunu belirten Biden, "Seçimlere müdahale eden herhangi bir ülke bedelini öder" dedi.

"İNSANLAR NEW YORK'U TERK EDİYOR"

New York'un 'hayalet şehir' haline geldiğini kaydeden Trump, "İnsanlar ekonomik durgunluk nedeniyle burayı terk ediyor" vurgusunu yaptı.

"Koronavirüsün yayılması başından beri Çin'in hatası" diyen Trump, "Koronavirüse yakalandım ve ondan çok şey öğrendim. Ülkeyi açmalı ve bu krizden kurtulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Trump, koronavirüs krizinin başlangıcında Çin Devlet Başkanı'nı övdü" diyerek, "Başkan Trump, koronavirüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söylüyor, hadi ama bunun yüzünden ölüyoruz" ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜSTEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

ABD Başkanı, "Ülkemizi açma sürecindeyiz, koronavirüsten çok şey öğrendik ve erken harekete geçtik" dedi.

Trump, "2.2 milyon insanın ölmesini önlemek için dünyanın en büyük ekonomisini kapattık" diyerek "Koronavirüsü yenmeye çok yakınız" diye kaydetti. Trump, 'damardan çamaşır suyu alma söyleminin şaka olduğunu' belirtti.

"ABD'de şu ana kadar koronavirüsten 220 bin ölü var ve günde 70 binden fazla vaka görülüyor" diyen Biden, "Başkan Trump'ın henüz koronavirüs salgınına karşı herhangi bir planı yok. Trump'ın salgına yaklaşımı trajik" dedi.

Trump, açıklamasında "Koronavirüs salgınından ölüm oranı düştü. Koronavirüs için hazır bir aşımız var ve ordu yakında dağıtacak" ifadelerini kullandı.