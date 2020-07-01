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Son dakika: ABD'de 74 yaşındaki seri katil Joseph DeAngelo suçlarını itiraf etti! 50'den fazla tecavüz 120 soygun... |Video

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Giriş: 01.07.2020 10:26
Güncelleme:01.07.2020 10:38
Son dakika haberi... ABD'de 'Golden State Killer' (Altın Eyalet Katili) adıyla anılan ve 50 tecavüz ve 120 soygundan sorumlu tutulan Joseph DeAngelo adlı eski polis memuru seri katil, 13 cinayet işlediğini kabul etti.

50'den fazla kişiye tecavüz ve 120'den fazla soygundan da sorumlu tutulan DeAngelo'nun savcılıkla anlaşmaya vardığı ve idam cezasına çarptırılmaması koşuluyla tüm suçlamaları kabul ettiği belirtiliyor.

Son dakika: ABDde 74 yaşındaki seri katil Joseph DeAngelo suçlarını itiraf etti! 50den fazla tecavüz 120 soygun... SON DAKİKA: ABD'DE 74 YAŞINDAKİ SERİ KATİL JOSEPH DEANGELO SUÇLARINI İTİRAF ETTİ! 50'DEN FAZLA TECAVÜZ 120 SOYGUN...

DeAngelo'nun 1970'li ve 80'li yıllarda işlediği suçlar nedeniyle Ağustos'ta ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Bu duruşmada öldürülen kişilerin yakınları ve diğer mağdurları da ifade verecek.

Duruşma balo salonunda yapıldı

Kendisine atfedilen suçları işlediği sırada California'da polis memuru olan DeAngelo, Nisan 2018'de bir soyağacı sitesinde DNA'sının eşleşmesiyle yakalanmıştı. Joseph DeAngelo'nun tüm suçlamaları kabul ettiği dünkü duruşma, mağdurların ve ailelerin de katılabilmesi için Sacramento Üniversitesi'nin 2.000 kişilik balo salonunda yapıldı.

1979'da hırsızlık suçundan polis memurluğundan ihraç edilen DeAngelo'nun 1976-1986 yılları arasında California'da işlediği cinayetler Sacramento'da başlamış, daha sonra San Francisco ve eyaletin merkeziyle güneyindeki diğer kentlere yayılmıştı.

Vietnam gazisi olan ve oto tamirciliği yapan DeAngelo'nun öldürdüğü kişilerin yaşları 12 ila 41 arasında değişiyor. Joseph DeAngelo'nun bu kişileri öldürdükten sonra para, mücevher ve kimlik kartlarını çaldığı belirtiliyor.

Polise göre DeAngelo son cinayetini Orange County'de işledi ve 18 yaşındaki bir kadını tecavüz ettikten sonra öldürdü. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, 2016'da kızı ve torunuyla yaşayan DeAngelo için 50 bin dolar ödül koymuştu.

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