Duruşma balo salonunda yapıldı. Kendisine atfedilen suçları işlediği sırada California'da polis memuru olan DeAngelo, Nisan 2018'de bir soyağacı sitesinde DNA'sının eşleşmesiyle yakalanmıştı. Joseph DeAngelo'nun tüm suçlamaları kabul ettiği dünkü duruşma, mağdurların ve ailelerin de katılabilmesi için Sacramento Üniversitesi'nin 2.000 kişilik balo salonunda yapıldı.