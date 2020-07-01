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Haberler Galeri Son dakika: ABD'de 74 yaşındaki seri katil Joseph DeAngelo suçlarını itiraf etti! 50'den fazla tecavüz 120 soygun...

Son dakika: ABD'de 74 yaşındaki seri katil Joseph DeAngelo suçlarını itiraf etti! 50'den fazla tecavüz 120 soygun...

Son dakika haberi... ABD'de 'Golden State Killer' (Altın Eyalet Katili) adıyla anılan ve 50 tecavüz ve 120 soygundan sorumlu tutulan Joseph DeAngelo adlı eski polis memuru seri katil, 13 cinayet işlediğini kabul etti.

Giriş Tarihi: 01.07.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 10:37
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Son dakika: ABD'de 74 yaşındaki seri katil Joseph DeAngelo suçlarını itiraf etti! 50'den fazla tecavüz 120 soygun...

50'den fazla kişiye tecavüz ve 120'den fazla soygundan da sorumlu tutulan DeAngelo'nun savcılıkla anlaşmaya vardığı ve idam cezasına çarptırılmaması koşuluyla tüm suçlamaları kabul ettiği belirtiliyor.

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Son dakika: ABD'de 74 yaşındaki seri katil Joseph DeAngelo suçlarını itiraf etti! 50'den fazla tecavüz 120 soygun...

DeAngelo'nun 1970'li ve 80'li yıllarda işlediği suçlar nedeniyle Ağustos'ta ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Bu duruşmada öldürülen kişilerin yakınları ve diğer mağdurları da ifade verecek.

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Son dakika: ABD'de 74 yaşındaki seri katil Joseph DeAngelo suçlarını itiraf etti! 50'den fazla tecavüz 120 soygun...

Duruşma balo salonunda yapıldı. Kendisine atfedilen suçları işlediği sırada California'da polis memuru olan DeAngelo, Nisan 2018'de bir soyağacı sitesinde DNA'sının eşleşmesiyle yakalanmıştı. Joseph DeAngelo'nun tüm suçlamaları kabul ettiği dünkü duruşma, mağdurların ve ailelerin de katılabilmesi için Sacramento Üniversitesi'nin 2.000 kişilik balo salonunda yapıldı.

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Son dakika: ABD'de 74 yaşındaki seri katil Joseph DeAngelo suçlarını itiraf etti! 50'den fazla tecavüz 120 soygun...

1979'da hırsızlık suçundan polis memurluğundan ihraç edilen DeAngelo'nun 1976-1986 yılları arasında California'da işlediği cinayetler Sacramento'da başlamış, daha sonra San Francisco ve eyaletin merkeziyle güneyindeki diğer kentlere yayılmıştı.

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Son dakika: ABD'de 74 yaşındaki seri katil Joseph DeAngelo suçlarını itiraf etti! 50'den fazla tecavüz 120 soygun...

Vietnam gazisi olan ve oto tamirciliği yapan DeAngelo'nun öldürdüğü kişilerin yaşları 12 ila 41 arasında değişiyor. Joseph DeAngelo'nun bu kişileri öldürdükten sonra para, mücevher ve kimlik kartlarını çaldığı belirtiliyor.