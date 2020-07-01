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Son dakika: ABD'de 74 yaşındaki seri katil Joseph DeAngelo suçlarını itiraf etti! 50'den fazla tecavüz 120 soygun...
Son dakika haberi... ABD'de 'Golden State Killer' (Altın Eyalet Katili) adıyla anılan ve 50 tecavüz ve 120 soygundan sorumlu tutulan Joseph DeAngelo adlı eski polis memuru seri katil, 13 cinayet işlediğini kabul etti.
Giriş Tarihi: 01.07.2020 10:34Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 10:37