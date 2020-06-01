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Son dakika: ABD Minneapolis'te tanker göstericilerin arasına böyle daldı |Video

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Giriş: 01.06.2020 12:32
Güncelleme:01.06.2020 12:34
Son dakika haberi... ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Minneapolis'te başlayan gösterilerde bir tanker, protestocuların arasına daldı.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan şiddet olayları devam ediyor. Bir tanker sürücüsü aracı, Minneapolis kentinde bulunan Interstate 35W otobanında protestocuların üzerine sürdü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralan olmazken protestocular, taşlar atıp tankerin üzerine çıkarak sürücüyü durdurdu. Protestocular sürücüyü linç etmek isterken olay yerine gelen polis, tanker sürücüsünü kalabalığın elinden kurtardı.



Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, tanker sürücüsünün tutuklandığı bildirildi.

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